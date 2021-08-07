Названа возможная причина отравления детей в поезде Мурманск — Адлер

Заразившиеся кишечной инфекцией в поезде Мурманск — Адлер дети накануне вечером ужинали в вагоне-ресторане, что можно назвать возможной причиной отравления, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Там агентству сообщили, что на ужин дети, ехавшие из Карелии в детский лагерь в составе организованной группы, ели рис, курицу и салат. Первые жалобы на состояние здоровья появились около полуночи, у детей начались рвота и жидкий стул.

Сообщается, что сотрудник кухни этого вагона-ресторана решением Роспотребнадзора отстранен от работы. Эпидемиологи взяли анализы у трех из четырех поваров, и он единственный, кто отказался их сдавать. Также взяты пробы пищи, воды, дезинфицирующих средств.

Ранее стало известно, что у детей, ехавших на юг в поезде Мурманск — Адлер, обнаружили подозрение на кишечную инфекцию. Утром 7 августа их сняли с поезда и отвезли в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края.