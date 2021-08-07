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Стало известно о состоянии снятых с поезда отравившихся детей

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Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Снятые с поезда МурманскАдлер с подозрением на кишечную инфекцию дети находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Краснодарского края.

Ведомство также проводит эпидрасследование, взяты пробы для лабораторных исследований. За состоянием остальных несовершеннолетних, продолживших следование в Адлер после обследования медиками, будут следить работники детских лагерей.

Также отмечается, что все дети, у которых выявили отравление, ехали из Карелии. Уточняется, что в больницы госпитализированы 19 детей и 2 сопровождающих взрослых.

Ранее стало известно, что у детей, ехавших на юг в поезде Мурманск — Адлер, обнаружили подозрение на кишечную инфекцию. Их сняли с поезда и отвезли в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края.

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