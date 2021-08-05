В России ребенок отравился лекарством на детской площадке и впал в кому

В селе Улзытэ в Бурятии шестилетний ребенок отравился лекарством на детской площадке и впал в кому. Об этом сообщает «Тайга.инфо».

Уточняется, что мальчик нашел на площадке флакон с препаратом, который применятся для лечения последствий рассеянного склероза — он выпил три таблетки.

Ребенка увезли в российскую Кижингинскую центральную районную больницу, а после его доставили на самолете санавиации в медучреждение Улан-Удэ. Мальчик впал в кому, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Ранее трехлетняя россиянка на Ибице съела наркотики. Ее госпитализировали, из-за тяжелого состояния юной пациентки вечером того же дня ее перевезли на вертолете в больницу в городе Пальма на острове Мальорка. Таблетку ребенок нашел во время прогулки с матерью в парке.