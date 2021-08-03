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Выпившая красное вино россиянка впала в кому и умерла

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Красноярске девушка впала в кому и умерла после того, как выпила красное сухое вино, которое купила в магазине. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что россиянка выпила вино вместе с матерью. Напиток они приобрели в ближайшем к дому магазине. Сразу после застолья женщинам стало плохо. Девушку и мать госпитализировали с симптомами острого отравления неизвестным ядом. Позже девушка впала в кому и скончалась.

Мать россиянки в настоящее время проходит лечение в токсикологическом отделении больницы Красноярска. По данному факту МВД организовало проверку.

Ранее фитнес-тренер из валлийского города Колуин-Бей, графство Конуи, выпил перед тренировкой слишком много энергетического напитка с содержанием кофеина и внезапно умер. Известно, что он развел коктейль, который обычно пил перед тренировкой, и добавил туда кофеин. Сразу после употребления напитка мужчина пожаловался на плохое самочувствие и учащенное сердцебиение.

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