Мужчина залпом выпил бутылку виски и умер

Житель английского графства Дорсет залпом выпил бутылку виски и умер из-за алкогольной интоксикации. Об этом сообщает Daily Mirror.

Житель Великобритании, 30-летний Сэмюэл Дэвис (Samuel Davis), начал страдать от алкоголизма после смерти матери в 2016 году. 29 ноября 2019 года мужчина возвращался домой от друга, где выпил две бутылки пива и бутылку виски. После этого Дэвис купил еще одну бутылку виски объемом 0,7 литра и выпил ее залпом всего за пять секунд.

Отчим мужчины, Стивен Лиллингтон (Stephen Lillington), решил подвезти пасынка до дома. Дэвис был настолько пьян, что в дороге выпал из машины, поэтому по прибытии домой Лиллингтон оставил спящего пасынка в автомобиле. 20 минут спустя мужчина решил проведать Дэвиса и обнаружил, что тот не подает признаков жизни.

После неудачной попытки реанимировать мужчину на месте приехавшие на вызов врачи забрали его в больницу. Там он скончался вечером того же дня. На 100 миллилитров его крови приходилось 609 микрограммов алкоголя — эти значения в семь раз превышают разрешенный в Великобритании для водителей лимит.

По факту смерти мужчины до сих пор идет разбирательство в коронерском суде города Борнмут. По официальной версии, Дэвис умер оттого, что в его крови содержалось превышающая предельную концентрация алкоголя, несовместимая с жизнью. Коронер признался, что никогда в жизни не видел такого количества спиртного в организме человека.

Ранее сообщалось о жителе США, который умер во время чемпионата по поеданию тако. Мужчина принимал участие в конкурсе и подавился закуской. Врачи попытались извлечь кусочки еды из его дыхательных путей, но пациент умер спустя полчаса.