Фитнес-тренер выпил слишком много кофеина перед тренировкой и внезапно умер

Фитнес-тренер из валийского города Колуин-Бей, графство Конуи, выпил перед тренировкой слишком много энергетического напитка с содержанием кофеина и внезапно умер. Об этом сообщает Daily Mail.

5 января 29-летний отец двух детей Томас Мэнсфилд (Thomas Mansfield) вернулся с работы домой и начал собираться в спортзал. Он развел коктейль, который обычно пил перед тренировкой, и добавил туда кофеин. Сразу после употребления напитка мужчина пожаловался жене на плохое самочувствие и учащенное сердцебиение.

Британца немедленно отвезли в больницу города Бодельвиддан, однако спасти его не удалось. Пациент умер в тот же день в отделении неотложной помощи.

Судмедэкспертиза показала, что смерть Мэнсфилда наступила в результате передозировки кофеином. Химико-токсикологические исследования выявили, что на один литр крови покойного приходилось 392 миллиграмма кофеина. При этом при употреблении одной чашки кофе в организм человека поступает не более шести миллиграммов кофеина на литр крови.

На данный момент остается неизвестным, какой именно энергетический коктейль и в каком количестве выпил Мэнсфилд. Как правило, в одной порции спортивного напитка, предназначенного для употребления перед тренировкой, содержится 150-300 миллиграммов кофеина. По делу идет расследование.

Ранее житель английского города Питерборо, графство Кембриджшир, умер от передозировки кофеином. Тело 36-летнего польского мигранта Лукаша Санделевски, работавшего сварщиком, обнаружил один из его соседей.