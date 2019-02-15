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Энергетические напитки разрушили зубы и жизнь британца

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Житель Великобритании выпивал по шесть банок энергетического напитка Monster Energy каждый день и лишился зубов. Его историей поделилось издание Daily Mail.

Винни Пинер (Vinnie Pyner) из английского города Маргит, графство Кент, пристрастился к энергетикам в сентябре 2017 года во время учебы в колледже. Чтобы оставаться бодрым и успевать с проектами, студент выпивал до 45 банок газировки в неделю, чем встревожил мать Тару Пинер (Tara Pyner).

По данным издания, в Monster Energy объемом 500 миллилитров содержится 54 грамма сахара и 160 миллиграммов кофеина, в то время как допустимая в Великобритании дневная норма — 30 граммов сахара. Производитель напитка рекомендует выпивать не более 1,36 литра энергетика в день, однако 21-летний Винни употреблял три литра.

«Сначала я пил по одной банке во время завтрака, обеда и ужина, и в течение дня оставался бодрым», — рассказывает британец. В октябре 2017 года он стал закупать продукцию упаковками, рассуждая, что это «более разумная трата денег, нежели покупка по одной банке». Тогда у парня развилась зависимость, и каждый раз, когда Винни отказывался от напитка, он страдал от головных болей и спазмов в мышцах.

В результате Винни начал жаловаться на острую боль в зубах при употреблении пищи. В марте 2018 года он ел яблоко и услышал треск. «Я особо не парился, пока не проглотил что-то твердое. Тогда я понял, что мои передние четыре зуба разрушились», — признается он. Парень очень испугался и на протяжении нескольких дней старался скрывать проблему от матери.

Однако 46-летняя Тара заподозрила неладное и пришла в шок от увиденного. Женщина немедленно записала Винни на прием к дантисту. Врач осмотрел пациента и заключил, что абсолютно все зубы парня сгнили. В 24 из них требуется поставить пломбу, а четыре передних — заменить на протезы.

Из-за стыда перед окружающими Винни перестал посещать колледж. Он постоянно сидит дома и никуда не выходит. Парень утверждает, что практически ничего не может делать, поэтому позволяет себе лежать в одиночестве и думать о будущем. «Глядя на зубы, я понимал, что натворил — я полностью разрушил свою жизнь», — заявил он журналистам.

Лечение началось в сентябре 2018 года. Молодой человек надеется вернуться в колледж после лечения и найти достойную работу в сфере разработки компьютерных игр. Он также предупредил всех любителей энергетических напитков держаться от них подальше, иначе, по его мнению, их жизнь также будет разрушена.

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