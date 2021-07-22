Министр российского региона впал в кому после избиения на турбазе

Министр цифрового развития и связи Амурской области впал в кому после того, как его на турбазе избили неизвестные. Об этом сообщает Baza о своем Telegram-канале.

39-летнего Александра Курдюкова госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, он был в коме. Уточняется, что министра российского региона уже прооперировали. Сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По данным издания, медики зафиксировали у главы министерства перелом костей черепа и гематому головного мозга.

Ранее сообщалось, что сам инцидент произошел 17 июля в пансионате «Берлога» в Амурской области, где компания пострадавшего арендовала гриль-зону. Во время вечернего обхода охранник базы отдыха нашел сильно избитого Курдюкова.

СК возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».