Министра российского региона избили на базе отдыха

Главу Минцифры Амурского края Александра Курдюкова нашли избитым на одной из турбаз области. Министра российского региона госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 17 июля в пансионате «Берлога», где компания пострадавшего арендовала гриль-зону на базе отдыха.

«Уже вечером, во время планового обхода, охранник обнаружил Курдюкова сильно избитым», — рассказал источник.

Медики также зафиксировали у министра перелом височной кости и ушиб головного мозга. По факту избиения следователи возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция разыскивала неизвестного, который напал на племянника бывшего министра иностранных дел Пакистана Хаваджа Асифа. Стало известно, что на 28-летнего Навида Сикандера на улице напал мужчина, похожий на уроженца Кавказа. Он начал проявлять в отношении Сикандера агрессию, а затем избил, отобрал 300 долларов и скрылся.