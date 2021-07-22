Россия
 
Последние новости
Россия впервые подала жалобу в ЕСПЧ против Украины
В ОКР отреагировали на слова Познера о ненужности Олимпиады
Протасевич назвал «настоящих» организаторов белорусских протестов
Вынесен приговор воевавшему за армян в Карабахе россиянину
Любимый пляжный курорт богачей введет сбор на выезд с туристов
Популярный комик высмеял Бузову за навыки владения мячом
В России захотели упростить согласование граффити
МХАТ перенесет показы спектакля с Бузовой на неопределенный срок
В Москве задержан объявленный в розыск бывший спонсор игры «Что? Где? Когда?»
Москвичи пожаловались на круглосуточную торговлю дынями 
Новости партнеров
Прослушать новость

Министра российского региона избили на базе отдыха

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Главу Минцифры Амурского края Александра Курдюкова нашли избитым на одной из турбаз области. Министра российского региона госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 17 июля в пансионате «Берлога», где компания пострадавшего арендовала гриль-зону на базе отдыха.

«Уже вечером, во время планового обхода, охранник обнаружил Курдюкова сильно избитым», — рассказал источник.

Медики также зафиксировали у министра перелом височной кости и ушиб головного мозга. По факту избиения следователи возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция разыскивала неизвестного, который напал на племянника бывшего министра иностранных дел Пакистана Хаваджа Асифа. Стало известно, что на 28-летнего Навида Сикандера на улице напал мужчина, похожий на уроженца Кавказа. Он начал проявлять в отношении Сикандера агрессию, а затем избил, отобрал 300 долларов и скрылся.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пьяный россиянин избил бывшую девушку и набросился на полицейских
Россиянин отказался надеть маску в самолете и избил полицейского при задержании
Российский полицейский избил графа и потомка Пушкина