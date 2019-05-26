В Москве избили племянника бывшего министра иностранных дел Пакистана

В Москве полиция разыскивает неизвестного, который напал на племянника бывшего министра иностранных дел Пакистана Хаваджа Асифа. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно информации канала, на 28-летнего Навида Сикандера на улице напал мужчина, похожий на уроженца Кавказа. Сикандер обратил внимание на мужчину, который вел себя взвинченно. Заметив его взгляд, тот начал проявлять в отношении Сикандера агрессию, а затем избил, отобрал 300 долларов и скрылся.

После инцидента пострадавший обратился с заявлением в правоохранительные органы. В полиции пока не смогли установить личность того, кто на него напал.

В посольстве Пакистана, связавшемся с МВД Москвы, подтвердили факт инцидента и родство Сикандера с пакистанским политиком.

7 марта сообщалось, что в Москве был избит потомок поэта Александра Пушкина — граф Андрей Де Торби. По словам графа, на него напал мужчина, который представился сотрудником полиции. Пострадавший добавил, что дебошир угрожал ему пистолетом, а затем ударил по лицу.

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