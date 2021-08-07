Еще 16 детей из поезда Мурманск — Адлер отправили в больницу

У 16 детей, ехавших в поезде Мурманск — Адлер, 7 августа выявили повышенную температуру. Они отправлены на обследование в инфекционную больницу в Туапсе, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство образования Мурманской области.

Отмечается, что у детей из Мурманска пока что только повышенная температура, симптомов расстройства желудка нет. После обследования будет решено, останутся ли дети в медучреждении или будут отправлены в лагерь, куда они направлялись.

Ранее стало известно, что 19 детей и двое сопровождающих из Карелии, ехавших в этом же поезде, утром 7 августа были госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края. У них выявили подозрение на кишечную инфекцию.

Состояние детей позднее оценили как легкой и средней степени тяжести. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

