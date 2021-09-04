У 40 учеников в школе в Нижнем Новгороде выявили признаки отравления

Прокуратура Нижегородской области: около 40 человек могли отравиться в одной из школ

Около 40 родителей обратились в региональное управление Роспотребнадзора с сообщением о признаках отравления детей в одной из школ Нижнего Новгорода, один случай уже подтвердился. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.

По данным ведомства, в настоящее время устанавливаются причины произошедшего. В частности, правоохранители проверят, было ли в учебном заведении соблюдено законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии несовершеннолетних.

Отмечается, что состояние школьников с подозрениями на отравление удовлетворительное, ни одного из обратившихся не госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру. По предварительным данным, речь идет об учениках гимназии №13.

Ранее сообщалось, что в селе Балахта Красноярского края двое детей умерли, поужинав едой из ресторана. Вечером в воскресенье, 29 августа, жительница поселка принесла домой суши и роллы, которые взяла в кафе, где работает официанткой: ими она накормила троих детей.