Миллион человек пострадали из-за утечки токсичных веществ из алмазного рудника

В Африке 12 человек погибли и около миллиона пострадали из-за утечки ядовитых веществ

В Демократической Республике Конго (ДРК) в Центральной Африке около миллиона человек пострадали в результате утечки токсичных веществ в реку из крупнейшего алмазного рудника Катока в Анголе. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на местные власти.

Министр окружающей среды ДРК Ева Базайба (Eve Bazaiba) рассказала, что ядовитые химикаты окрасили воду притока реки Конго в красный цвет и убили огромное количество рыбы. По ее словам, впоследствии эту рыбу выловили и съели некоторые местные жители. Политик подчеркнула, что власти республики будут требовать возмещения нанесенного ущерба.

По информации издания, из-за отравления 12 человек погибли и более 4 тысяч серьезно заболели. Администрация региона запретила гражданам пить воду и употреблять рыбу, выловленную из реки, однако жертв не удалось избежать. Общее число пострадавших доходит до миллиона. При этом отмечается, что администрация рудника никак не отреагировала на происшествие.

Ранее стало известно, что пятилетний мальчик, эвакуированный из Афганистана в Польшу, умер от отравления ядовитыми грибами. Афганский ребенок находился в лагере для беженцев недалеко от Варшавы вместе с родственниками. Врачи не смогли помочь мальчику, так как у него зафиксировали необратимые повреждения мозга.