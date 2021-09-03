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Афганский ребенок умер от ядовитых грибов в Польше

BBC News: в Польше афганский ребенок-беженец отравился ядовитыми грибами и умер
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Фото: Florion Goga / Reuters

Пятилетний мальчик, эвакуированный из Афганистана в Польшу, умер от отравления ядовитыми грибами. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на местные власти.

По информации издания, афганский ребенок находился в лагере для беженцев недалеко от Варшавы вместе с родственниками. Через день после прибытия он и его шестилетний брат съели неопознанные грибы, которые оказались ядовитыми. В СМИ указывали, что афганская семья собрала грибы в лесу и сварила из них суп.

По словам врачей, они не смогли помочь мальчику, так как у него зафиксировали необратимые повреждения мозга. Второму ребенку сделали пересадку печени, на данный момент он находится в критическом состоянии. Директор местной больницы Марек Мигдал заявил, что прогнозы о его выздоровлении также были неблагоприятными. Правоохранительные органы проводят расследование по факту происшествия.

Ранее стало известно, что десятки детей эвакуировали из Афганистана без родителей. По информации Afghanistan Times, как минимум 69 несовершеннолетних граждан покинули республику без сопровождения. 34 из них попали в США. В американском Министерстве здравоохранения и социальных служб отметили, что каждый ребенок будет передан департаменту по делам беженцев для предоставления ему необходимых условий размещения.

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