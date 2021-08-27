Лондон раскрыл число погибших от взрывов в Кабуле британцев

В результате терактов около международного аэропорта Кабула погибли двое взрослых граждан Великобритании и один ребенок британского подданного. Об этом заявил министр иностранных дел страны Доминик Рааб, передает The Telegraph.

Дипломат также раскрыл число пострадавших от атак британцев. По его словам, в результате нападений в афганской столице двое граждан Соединенного Королевства получили ранения. Глава МИД Британии отметил, что в Лондоне считают произошедшее трагедией. Он подчеркнул, что погибшие были невинными людьми, которые сражались за безопасность своей страны.

Ранее стало известно, что число жертв терактов в Кабуле достигло 170, а число пострадавших превысило 200 человек. При этом сообщалось о жертвах как среди афганцев, так и среди американских граждан. Представители радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) также заявляли о гибели боевиков, охранявших аэропорт.