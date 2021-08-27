Мир
 
Последние новости
«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Криштиану Роналду
США предрекли новый теракт в Кабуле в ближайшие дни
Раскрыта стоимость самого дорогого купленного россиянами летом 2021 года билета
Российские самолеты «исчезнут» из интернета
Появились подробности возвращения Роналду в «Манчестер Юнайтед»
Голодные акулы-людоеды решили полакомиться тушей убитого кита и попали на видео
Пилоты разбившегося Су-24 сами пришли за помощью со сломанными руками
Певицу Агурбаш доставили на допрос в Москве из-за розыска в Белоруссии
Основатель «Смысловых галлюцинаций» впал в кому
Новости партнеров
Прослушать новость

Лондон раскрыл число погибших от взрывов в Кабуле британцев

МИД Британии: в результате терактов в Кабуле погибли двое взрослых британцев и ребенок
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

В результате терактов около международного аэропорта Кабула погибли двое взрослых граждан Великобритании и один ребенок британского подданного. Об этом заявил министр иностранных дел страны Доминик Рааб, передает The Telegraph.

Дипломат также раскрыл число пострадавших от атак британцев. По его словам, в результате нападений в афганской столице двое граждан Соединенного Королевства получили ранения. Глава МИД Британии отметил, что в Лондоне считают произошедшее трагедией. Он подчеркнул, что погибшие были невинными людьми, которые сражались за безопасность своей страны.

Ранее стало известно, что число жертв терактов в Кабуле достигло 170, а число пострадавших превысило 200 человек. При этом сообщалось о жертвах как среди афганцев, так и среди американских граждан. Представители радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) также заявляли о гибели боевиков, охранявших аэропорт.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ИГ назвало имя устроившего теракт около аэропорта Кабула смертника
Число погибших в результате взрывов в Кабуле выросло до 170
Названо число погибших во время терактов в Кабуле талибов