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Двое российских детей умерли после ужина с роллами и суши

В Красноярском крае двое детей умерли после того, как съели суши и роллы из кафе
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Фото: Unsplash

В селе Балахта Красноярского края двое детей умерли, поужинав едой из ресторана. Об этом пишет Telegram-канал издания Baza.

Вечером в воскресенье, 29 августа, жительница поселка принесла домой суши и роллы, которые взяла в кафе, где работает официанткой: ими она накормила троих детей. Утром дети проснулись, выпили чай и проводили на работу мать и бабушку. Когда одна из женщин вернулась домой, они уже не подавали признаков жизни.

Одну девочку удалось спасти, с отравлением ее госпитализировали в местную больницу, остальные двое детей, шестилетняя дочь и четырехлетний сын, умерли.

Как отмечает Baza, эксперты проверяют дом, где погибли дети, и кафе, из которого была принесена еда.

Ранее сообщалось, что в детском доме Смоленской области двое подростков надышались антиперспирантом, после чего одна из них, 12-летняя школьница, умерла, вторая девочка госпитализирована.

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