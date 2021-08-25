Вдовец убирался в доме после смерти жены и нашел мертвых детей

Житель французской коммуны Мезре, департамент Сарта, обнаружил у себя дома трупы детей. Об этом сообщается на сайте телеканала BFMTV.

В понедельник, 23 августа, 41-летний мужчина, чье имя не сообщается, устроил генеральную уборку через две недели после внезапной смерти 44-летней жены от рака. Он решил разобрать шкаф в гараже, вскрыл его и обнаружил внутри разложившиеся останки ребенка. Сразу после этого мужчина вызвал полицию.

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Прибывшие на место стражи правопорядка нашли еще двух мертвых детей в запертом шкафу в сарае. Там же лежали два ножа. Сообщается, что тела хранились в полиэтиленовых пакетах и были завернуты в одежду. Из-за плохого состояния останков неясно, принадлежали они младенцам, новорожденным или эмбрионам. Предположительно, все дети погибли в разное время.

Также сообщается, что в браке у пары не родилось детей, однако у женщины были два ребенка от первого брака. Полиция ведет расследование и пока не озвучивает никаких версий случившегося. Хозяина дома допросили, в ближайшее время планируется провести вскрытие и анализ найденных тел.

Ранее сообщалось, что студент медицинского факультета нигерийского Университета Калабара обнаружил тело пропавшего друга на одном из занятий по анатомии. Когда молодой человек увидел тело знакомого с двумя пулевыми ранениями в груди, он закричал и убежал.