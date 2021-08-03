Студент-медик пришел на занятие по анатомии и нашел тело пропавшего друга

Во время обучения на медицинском факультете нигерийского Университета Калабара 26-летний Энья Эгбе (Enya Egbe) обнаружил тело пропавшего друга на одном из занятий по анатомии. Об этом сообщает BBC News.

Студент-медик пришел на пару по анатомии, во время которой он и его одногруппники должны были препарировать тела умерших. Молодые люди поделились на три группы и собрались вокруг трех столов с разными трупами. Когда Эгбе увидел тело с двумя пулевыми ранениями в груди, он закричал и убежал.

Обеспокоенная одногруппница нигерийца Ойифо Ана (Oyifo Ana) побежала вслед за ним. Выяснилось, что тело принадлежало пропавшему другу Эгбе по имени Дивайн (Divine). «У большинства трупов, которые мы использовали во время обучения, были пулевые ранения. Мне стало так плохо, когда я поняла, что некоторые из этих людей, возможно, не настоящие преступники», — призналась Ойифо. Она добавила, что однажды рано утром увидела нагруженный окровавленными телами полицейский фургон у морга, принадлежавшего медицинскому факультету университета.

Эгбе сообщил о печальной находке семье друга. Оказалось, что Дивайна и его приятелей арестовали, когда они возвращались с вечеринки. После ареста родственники погибшего обращались в разные полицейские участки в попытке отыскать его, но безуспешно. В итоге им удалось вернуть тело молодого человека после того, как его обнаружил студент-медик.

Убитый Дивайн мог быть жертвой полицейского насилия, отмечает издание.

Согласно действующему закону Нигерии, «невостребованные тела» из государственных моргов передаются медицинским школам и институтам. Государство также может присвоить тела казненных преступников, однако за 14 лет подобных случаев не зафиксировано, поскольку последняя казнь состоялась в 2007 году. Более 90 процентов трупов, используемых в учебных целях в Нигерии, — это «преступники, убитые выстрелами».

Ранее сообщалось, что в Уэльсе мужчина пошел гулять с собакой и нашел тело пропавшего друга. Мужчина увидел покрытое листьями и папоротником тело у ручья.