Мужчина нашел труп в хранившемся у него по просьбе друга мусорном контейнере

Житель американского города Брейдентон, штат Флорида, обнаружил труп в мусорном баке, который ему на время оставил друг. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Во вторник, 8 декабря, мужчина, который живет в коммуне для пожилых, вызвал полицейских из-за обнаружения тела. Он рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что около двух месяцев назад друг попросил его взять на временное хранение 200-литровый опечатанный мусорный контейнер.

Американец думал, что в нем хранятся личные вещи знакомого. Он якобы ждал, пока неизвестный человек явится и заберет их.

Через некоторое время бак начал источать неприятный запах, и мужчина решил вскрыть его. Он заглянул внутрь и обнаружил разложившийся труп.

Полицейские не смогли установить сразу пол, личность погибшего и причину его смерти. Они отметили, что у них есть несколько подозреваемых, однако не раскрыли их имена.

Ранее сообщалось, что житель американского города Луисвилл, штат Кентукки, приехал в гости к родственникам с расчлененным женским телом в багаже. Как позже рассказали следователям родственники американца, он просил у них одежду, но отказывался открывать свои сумки.