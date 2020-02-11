Мужчина нашел умершего соседа по темным подтекам на стене своей квартиры

Житель американского города Миннеаполис, штат Миннесота, обнаружил умершего соседа сверху после того, как стены его квартиры покрылись темными подтеками. Об этом сообщает издание The Mirror.

Эй Джей МакКрэди (AJ McCrady) обнаружил на стенах своей квартиры подтеки неизвестной субстанции. Похожая на смолу темная жидкость лилась из трещины в потолке, пробегала за стеллажом на стене и стекала на пол.

МакКрэди и его сосед по комнате вызвали рабочего, чтобы установить причину происходящего. Рабочий сказал, что не знает, что могло послужить причиной протечки, и не смог определить, что представляет собой жидкость. Он поднялся в квартиру этажом выше, чтобы спросить, нет ли похожих проблем у ее жильцов, и обнаружил там тело.

Оказалось, что жилец этой квартиры скончался более недели назад. Тело мужчины разложилось и жидкости от него протекли в квартиру МакКрэди. Прибывшие на место полицейские установили, что мужчина скончался во сне.

Ранее сообщалось, что ветеран американских Военно-морских сил пролежал мертвым в собственной квартире три года. Останки мужчины нашли местные сантехники: они проверяли помещения, в которых вода долгое время не использовалась.

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