Мужчина пошел гулять с собакой и нашел тело пропавшего друга

Валлиец Кирон Джонс (Kieron Jones) гулял с собакой и наткнулся на труп пропавшего друга в ручье. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Последний раз 41-летнего Джейми Перкинса (Jamie Perkins) видели 8 октября 2017 года, а потом мужчина бесследно пропал. 22 октября Джонс отправился на поиски друга, но вернулся домой ни с чем. Спустя несколько дней валлиец повторил попытку в компании еще трех людей. В результате они нашли сумку, заваленную камнями, и две куртки, но Перкинса нигде не было.

1 ноября 2017 года Джонс вышел на прогулку с собакой. По словам мужчины, внимание животного привлекла живая изгородь у ручья. Он решил приблизиться и посмотреть, что так заинтересовало собаку. Мужчина увидел тело, покрытое листьями и папоротником. «Сначала я подумал, что это какое-то животное, может быть, овца. Потом я подошел поближе и понял, что это человек. Спустя еще несколько минут я осознал, что это труп Джейми», — прокомментировал Джонс.

Полиция Южного Уэльса начала расследование убийства после смерти Перкинса. В ходе расследования были получены результаты химико-токсикологического анализа крови погибшего. Согласно данным исследования, в организме Перкинса было обнаружено содержание амфетаминов и препарата от эпилепсии.

Следствие по делу об убийстве Перкинса продолжается до сих пор.

Ранее сообщалось, что пропавшего три года назад мужчину нашли мертвым в собственном доме. Возле лежавшего на полу тела обнаружили его лекарства и вино.