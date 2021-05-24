Из жизни
 
Последние новости
«Спартак» назначил нового главного тренера
Стивен Кинг раскрыл подробности конфликта с Джоан Роулинг
Ценам на нефть предсказали взлет
Британия попросила авиакомпании избегать воздушного пространства Белоруссии
Сборную Белоруссии предложили отстранить от участия в ЧМ по хоккею
Жителям Подмосковья напомнили об опасности сбора ландышей 
Зеленский поручил прекратить авиасообщение Украины с Белоруссией
Переехавший в Великобританию актер из «Интернов» решил сдавать квартиру
На коллайдере воспроизвели физику Вселенной в момент ее рождения
Новости партнеров

Мальчик пошел смотреть на динозавра и нашел труп мужчины

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Gpoogle Maps

В испанской Каталонии мальчик с отцом обнаружили труп мужчины внутри статуи динозавра. Об этом сообщает The Guardian.

В городе Санта-Колома-де-Граменет, провинции Барселоны, отец с сыном пришли посмотреть на большую статую стегозавра из папье-маше. Вскоре они заметили внутри одной из ног сооружения нечто подозрительное и вызвали полицию.

Прибывшие на место правоохранители нашли внутри статуи труп 39-летнего мужчины. Как заявил представитель полиции Моссос д'Эскуадра (Mossos d’Esquadra), смерть мужчины была ненасильственной. «Похоже, он уронил свой телефон внутрь статуи, попытался его достать, упал внутрь вниз головой и не смог выбраться», — пояснил д'Эскуадра.

Для того чтобы достать тело мужчины из статуи, были вызваны пожарные. Время его смерти станет известно после проведения вскрытия.

Как передают местные СМИ, семья погибшего заявила о его пропаже за несколько часов до обнаружения тела.

Ранее сообщалось, что в США мужчина погиб в Долине Смерти, штат Калифорния, после того, как его автомобиль застрял из-за двух спущенных колес. К моменту, когда американца обнаружили спасатели он был уже мертв.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Missing man found dead inside Spanish dinosaur statue
Мужчина застрял в Долине Смерти из-за спущенных колес и умер
Мужчина умер от чрезмерного оргазма во время секса с проституткой
Пенсионер слишком громко слушал классическую музыку, попал в тюрьму и умер
Другие материалы рубрики
Из жизни00:02 3 апреля
Альберт Джонсон Уокер

«С виду такой добрый и приятный человек»

Как часы Rolex с трупа помогли вычислить хитроумного преступника, годами скрывавшегося от Интерпола
09:0120 мая

Женщина выиграла 18 миллионов рублей и потеряла счастливый билет под шкафом

08:1920 мая

Мужчина попал на прием к гинекологу после нападения двух крупных акул

07:2920 мая

Завод по производству виски нанял на работу собаку

Из жизни00:0131 марта
Дрессировщик Майк Клиберт с женой и аллигатором на вечеринке для объявления пола

«Я сразу подумал: тут нужен аллигатор»

Взорвать отца, разбить самолет и сжечь город: как мир захватила мода на разрушительные вечеринки
07:0120 мая

Диетолог рассказала о пользе самого универсального овоща

05:0020 мая

Близнец узнал о свадьбе брата с его бывшей возлюбленной и отказался быть шафером

04:1320 мая

Врачи назвали упражнения для снижения давления

Из жизни00:0229 марта

«В вас будут видеть иностранца, даже если вы здесь давно»

История россиянина, который переехал в Чехию и вернулся обратно в Москву
02:0320 мая

Женщина нашла биологических родителей и раскрыла тайну своего удочерения

20:0719 мая

Принц Гарри рассказал об утечке своих обнаженных фото после игры на раздевание

19:1019 мая

Женщина нашла в пыли на чердаке редчайшую карточку с покемоном за миллион рублей

Россия
Москвичей предупредили о заморозках в конце мая
Россиянам предрекли ураганы и наводнения из-за жары
«Оказываешься, как на Марсе»
30 лет назад рухнул железный занавес. Что ждало советских людей за границами СССР?
Дагестанские школьники станцевали в балетных пачках и подверглись травле
Названо число выявленных в России случаев индийского штамма COVID-19
Все материалы
Мир
Приветствие Блинкена и Лаврова в РейкьявикеРоссия и США решили налаживать отношения
Работа посольств, Украина и Сирия — что обсудили Лавров и Блинкен в Рейкьявике?
Есть контакт
Главы МИД России и США встретятся с глазу на глаз. Смогут ли они разморозить отношения двух стран?
Все материалы
Бывший СССР
Литва возбудила уголовное дело из-за захвата самолета Ryanair
В Минске задержан основатель Telegram-канала NEXTA
Чтобы посадить самолет, которым он летел, Лукашенко поднял истребитель
В МИД России рассказали о выгоде Украины от учений НАТО
Литовские солдаты Красной армии дезертировали после нападения Германии на СССР в июне 1941 года«В нас стреляли каждый день»
Как «лесные братья» годами устраивали террор после освобождения Литвы от фашистов
На Украине назвали «ударом» отказ США от санкций против «Северного потока-2»
Литва призвала ЕС избегать воздушного пространства Белоруссии
Контрольная зачистка
Зеленский решил избавиться от главного конкурента. Как дело Медведчука изменит украинскую политику?
Все материалы
Экономика
Руководство Банка России заподозрили в биржевых махинациях
Джек Ма уйдет с поста главы основанной им бизнес-школы из-за давления властей
Давай на спор
Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
Путин направил приветствие участникам ПМЭФ-2021
За что судят мэра Томска?
Томичи не верят в виновность Ивана Кляйна
Цена биткоина обрушилась почти наполовину
Высокогорный бюджет
Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?
Все материалы
Силовые структуры
Исключительные меры
В России вновь заговорили о возвращении смертной казни. Поможет ли эта мера остановить убийц?
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
«Убивает не оружие, а человек»
Россиянам усложнят доступ к оружию после трагедии в Казани. Какие ограничения их ждут?
Отступники в законе
Почему криминальные авторитеты в российских тюрьмах стали массово отрекаться от воровских титулов
Все материалы
Наука и техника
«Гремя огнем, сверкая блеском стали…»
Как советский трактор обратил в бегство румынскую армию
Громадная глупость Гитлера
Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат
Деревня дураков
Легендарная «Обитель зла» вернулась и стала еще страшнее: Resident Evil Village
Все материалы
Спорт
Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады, 1972 годТайна «Красной машины»
Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
«Я дрался с настоящим зомби»
Крушение надежд и новый чемпион: кто занял место Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Выше головы
Советский легкоатлет положил конец господству американцев в прыжках в высоту. Почему он покончил с собой?
Ксения Макарова«Считаю себя американкой»
Дочь советских фигуристов была олимпийской надеждой России. Почему она решила уехать в США?
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
Познер назвал людей со «старыми мозгами» виновниками проблем России
Трансляцию первого дня марафона «Новое Знание» посмотрели более 5 миллионов раз
«Не дрейфь, мы не кусаемся»
Каким был «Флирт» — легендарный журнал о продажной любви
Маэстро Понасенков раскрыл закулисье съемок на Первом канале
Пользователи WhatsApp предупредили о способе кражи аккаунта через друзей
Око за оком
 
Все материалы
Ценности
Бритни Спирс (в центре), 2002 годНиже пояса
Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
Кадр из американского реалити-сериала Start-Ups: Silicon Valley«Я словно оказался в сказке»
Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины
Маршал-авантюрист
Как Жуков хранил на даче сокровища и оказался в опале у Сталина за любовь к роскоши
«Мне, как мужчинам, — водки»
Екатерина Фурцева стала единственной женщиной-министром в СССР, но была несчастна в любви
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Мальчик нашел в новом автомобиле родителей деньги и вернул их прежним владельцам
«Американцы считают, что знают все и обо всем»
История россиянки, которая со второго раза смогла переехать в Нью-Йорк
Девушка разоблачила неверного мужчину и прославилась в TikTok
Двое рыбаков с риском для жизни спасли корову от 20 огромных крокодилов
Убийство по-канадски
В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Трехлетнюю девочку приняли в общество людей с высоким IQ
Неожиданный выход
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и как она живет
Все материалы
Сбер запустил подписку на аренду автомобилей от Lada до Porsche
Kimera Evo37 — трибьют легендарному купе Lancia 037
Конструкторы-ветераны, создававшие Lancia 037, разработали рестомод
Появились фотографии салона нового Toyota Land Cruiser
Рэт-род из советского грузовика — на «Евровидении»
Посмотрите на украинский рэт-род на базе «Газона»
Сооснователь AMG выпустил уникальный спидстер Mercedes-AMG GT R
Видео: тест-драйв Audi RS Q8
Cамый дорогой кроссовер Audi: почему 600-сильный RS Q8 стоит 14 миллионов?
Седан Mazda6 отправят в отставку на одном из крупнейших рынков
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы