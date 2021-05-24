Мальчик пошел смотреть на динозавра и нашел труп мужчины

В испанской Каталонии мальчик с отцом обнаружили труп мужчины внутри статуи динозавра. Об этом сообщает The Guardian.

В городе Санта-Колома-де-Граменет, провинции Барселоны, отец с сыном пришли посмотреть на большую статую стегозавра из папье-маше. Вскоре они заметили внутри одной из ног сооружения нечто подозрительное и вызвали полицию.

Прибывшие на место правоохранители нашли внутри статуи труп 39-летнего мужчины. Как заявил представитель полиции Моссос д'Эскуадра (Mossos d’Esquadra), смерть мужчины была ненасильственной. «Похоже, он уронил свой телефон внутрь статуи, попытался его достать, упал внутрь вниз головой и не смог выбраться», — пояснил д'Эскуадра.

Для того чтобы достать тело мужчины из статуи, были вызваны пожарные. Время его смерти станет известно после проведения вскрытия.

Как передают местные СМИ, семья погибшего заявила о его пропаже за несколько часов до обнаружения тела.

Ранее сообщалось, что в США мужчина погиб в Долине Смерти, штат Калифорния, после того, как его автомобиль застрял из-за двух спущенных колес. К моменту, когда американца обнаружили спасатели он был уже мертв.