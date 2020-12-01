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Пенсионер слишком громко слушал классическую музыку, попал в тюрьму и умер

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Ян Джордж Трейнер
Ян Джордж Трейнер
Фото: Merseyside Police

Пенсионер из английского города Ливерпуль Ян Джордж Трейнер попал в тюрьму из-за громкого прослушивания классической музыки и умер. Об этом сообщает Daily Mail.

83-летний Трейнер скончался в тюремной больнице 23 ноября. Много лет британец слушал радио Classic FM на полной мощности. Шум беспокоил его соседа Томаса Майкла Томпсона. В конечном счете тот обратился в полицию.

На суде пенсионер объяснил, что из-за лекарств от простуды у него появилось раздражение в ушах, когда он слушал музыку в наушниках. Тогда он решил включать классическую музыку через домашние колонки. «Я слушаю музыку на той громкости, которая мне нравится», — подчеркнул он.

Судья приговорил Трейнера к шести месяцам тюремного заключения и штрафу в 722 фунта стерлингов (73,2 тысячи рублей по текущему курсу). Ему запретили включать музыку на громкости выше 65 децибел.

Представители Министерства юстиции Великобритании подтвердили информацию о смерти Яна Трейнера. Подробности не раскрываются.

Ранее сообщалось, что жительница города Штурово на юге Словакии Ева Н., которая в течение 16 лет громко включала оперу Джузеппе Верди «Травиата» в отместку за лай соседской собаки, была арестована. Словачка слушала четырехминутную арию каждый день с шести утра до десяти вечера, из-за чего ее дом окрестили оперным театром.

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