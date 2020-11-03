Пропавшего три года назад мужчину нашли мертвым в собственном доме

Объявленный пропавшим без вести три года назад мужчина из английского города Сток-он-Трент, графство Стаффордшир, был найден у себя дома мертвым. Об этом сообщает издание The Mirror.

61-летнего Джеральда Фроста (Gerald Frost) начали разыскивать в 2017 году по просьбам родственников. И хотя жители города утверждали, что видели его на улице и в автобусе, полицейским так ни разу и не удалось его обнаружить.

В сентябре 2020 года его нашли дома мертвым. Возле лежавшего на полу тела обнаружили его лекарства и вино.

Полиция открыла дело о его смерти. Пока эксперты не могут сказать, что послужило причиной смерти Фроста, однако утверждают, что с момента кончины «прошло некоторое время».

Ранее сообщалось, что полицейские из американского города Нашвилл, штат Теннесси, пришли выселять женщину из дома и обнаружили ее останки. Ее взрослые дети два года не трогали разлагающийся труп, так как это была последняя воля их матери.