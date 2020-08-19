Сестра прибралась в комнате пропавшего пять лет назад брата и нашла труп

Жительница Японии прибралась в комнате пропавшего пять лет назад брата и нашла труп. Об этом сообщает информационный портал SoraNews24.

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Сумио Суэнага, которому на тот момент было 66 лет, пропал в 2015 году. Его братья и сестры не обращались в полицию до 2016 года, надеясь, что он вернется. Несмотря на последующие поиски, Суэнага так и не удалось разыскать.

Все эти годы комната пропавшего японца пустовала. На прошлой неделе его младшая сестра, которой сейчас 69 лет, решила расчистить ее и переехать туда. Она только приступила к уборке, как обнаружила человеческий скелет. Прибывшая на место полиция подтвердила, что это кости человека.

Останки отправили на экспертизу. Следователи предполагают, что они принадлежат Суэнаге. По делу идет расследование.

Ранее сообщалось, что в заброшенном доме в индонезийской деревне в административном регентстве Бандунг обнаружили сидящий на диване человеческий скелет. На теле умершего сохранился только синий плащ.