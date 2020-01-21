Сидящий на диване скелет обнаружили в заброшенном доме

В заброшенном доме в индонезийском деревне в административном регентстве Бандунг обнаружили сидящий на диване человеческий скелет. Об этом сообщает издание Asia One.

В 2014 году Йохан Рисмана (Johan Rismana) купил двухэтажный деревенский дом, и с тех пор здание пустовало. В мае 2019 года помощник Рисмана Сахерман (Suherman) приходил, чтобы убрать от листьев лужайку перед зданием, но не заходил внутрь. Во вторник, 14 января, он вновь явился, чтобы проверить дом.

Когда Сахерман зашел во двор, он увидел, что кто-то подстриг газон и посадил маниок — растение, клубни которого употребляют в пищу. Окна дома были выбиты, а входная дверь — открыта.

Сахерман вошел внутрь и увидел сидящий на диване человеческий скелет. Единственное, что сохранилось на теле умершего — синий плащ.

В местной полиции сообщили, что будет непросто установить, что случилось, поскольку о находке известно слишком мало. Очевидцев произошедшего нет. Скелет направили на исследование специалистам. Пол покойного и причина его смерти неизвестны. Результаты исследования будут получены через десять дней.

Ранее сообщалось, что жительница района Пхен тайской провинции Удонтхани пошла в лес за ингредиентами для приготовления обеда и обнаружила скелет мужчины. Она считает, что это останки ее 32-летнего сына, который страдал от депрессии и ушел из дома около четырех-пяти месяцев назад.

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