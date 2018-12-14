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Американец потерял отца и спустя полвека нашел его скелет дома

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Житель американского округа Саффолк, остров Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, обнаружил в подвале скелет своего пропавшего без вести отца. Как сообщает издание New York Post, ДНК-тест подтвердил принадлежность останков.

Майк Кэролл (Mike Carroll) и его дети нашли кости в подвале на Хэллоуин (31 октября). В среду, 12 декабря, полиция подтвердила, что останки принадлежат отцу мужчины. «Это необычно, но не шокирующе. Конечно, мы переживаем, но мы справимся», — отметил Кэролл.

Джордж Кэролл, участвовавший в Корейской войне, бесследно пропал в 1961 году, когда Майку было всего восемь месяцев. Всю жизнь американец пытался выяснить, что же случилось с его отцом. В 1998 году он приобрел у матери дом и годами копал подвал в поисках останков. По словам Майка, гадалка когда-то сказала ему, что искать надо именно там.

«Гадалка сказала мне, что он умер от тупой травмы головы. Она уточнила, что его ударили трубой по голове и похоронили заживо в подвале», — рассказал Майк журналистам. По версии полицейских, мужчина действительно погиб от удара по голове неким тупым предметом.

Полиция рассматривает произошедшее как убийство, однако Кэролл утверждает, что не хочет продолжения расследования: «Правосудия не будет. Оно уже свершилось, когда мы откопали тело. Так мы разрушили идеальное преступление, а ведь злоумышленники почти смогли его осуществить». Теперь Кэролл хочет устроить отцу похороны с военными почестями.

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