Пожарный приехал на вызов и нашел погибшую дочь среди обломков машин

Пожарный из валлийской деревни Камроуз приехал тушить возгорание после ДТП и обнаружил среди обломков тело собственной дочери. Об этом сообщает издание The Mirror.

В воскресенье, 13 июня, 21-летняя Элла Брук Смит (Ella Brooke Smith) собиралась провести день на курорте в деревне Брод-Хейвен. Она попрощалась с родителями и уехала. Девушка собиралась вернуться домой к вечеру.

Вечером того дня ее отец, 47-летний пожарный Эдриан Смит (Adrian Smith), поехал тушить возгорание после ДТП с тремя автомобилями. Он обнаружил среди обломков тело Эллы.

В полиции сообщили, что девушка погибла на месте происшествия. Еще три человека получили серьезные травмы.

Позже Смит опубликовал в соцсети фотографию, на которой он танцует с маленькой Эллой на семейном торжестве. «Мы опечалены потерей нашей любимой Эллы. Она была любящей и заботливой дочерью, сестрой и внучкой. Она была прекрасной девочкой, по которой все мы будем скучать. Мы хотим поблагодарить всех за поддержку в это ужасное время», — говорится в подписи к фотографии.

«Вы не можете представить, что чувствует сейчас Эдриан. Это самый худший кошмар любого работника экстренных служб — обнаружить в числе жертв своего ребенка», — написал друг семьи.

Ранее сообщалось, что валлиец Кирон Джонс (Kieron Jones) гулял с собакой и наткнулся на труп пропавшего друга в ручье. Мужчина увидел тело, покрытое листьями и папоротником.