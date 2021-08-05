Женщина полгода жила с непогребенным телом матери и получала ее пенсию

Жительница американского города Линкольн, штат Арканзас, полгода жила с непогребенным телом матери и получала ее пенсию. Об этом сообщает издание Your Basin.

54-летняя Джини Пайк (Geanee Pike) жила в одном доме с 73-летней матерью Глорией. 21 июля брат Глории Джордж Мэнесс (George Maness), который живет по соседству, сообщил об исчезновении сестры, которая была больна раком груди четвертой стадии. Он отметил, что не видел Глорию с августа 2020 года.

Полицейские несколько раз пытались найти Глорию, но попытки не увенчались успехом. Джини заявила, что ее мать не пропала, а живет с подругой, чье имя ей неизвестно. Она не согласилась на проведение обыска в ее доме и сказала, что у нее нет доступа к банковскому счету матери и ее кредитной карте, куда поступало пособие по инвалидности.

Полицейские изучили данные банковского счета Глории и установили, что 27 июля 2021 года была совершена транзакция в одном из магазинов города. Они просмотрели запись с установленной в магазине камеры видеонаблюдения и увидели Джини, которая воспользовалась банковской картой своей матери. После этого суд выдал ордер на обыск дома женщины по подозрению в финансовом мошенничестве.

Во время обыска полицейские увидели, что дом находится в прискорбном состоянии, в нем была отключена вода. На кровати в гостиной сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело женщины. Мумифицированный труп был завернут в газету от 2020 года, а поверх газеты — в постельное белье. В момент обыска Джини находилась дома.

Американка пояснила, что в конце 2020 года ее мать умерла естественной смертью, но она не сообщила о произошедшем властям и просто укрыла ее тело одеялом. Джини арестовали. Тело Глории направили специалистам для установления причин смерти.

Ранее сообщалось, что житель индонезийской провинции Западный Калимантан хранил непогребенное тело своей умершей жены в баке для воды, который стоял у него дома. Полиция обнаружила тело после обращения соседей, озабоченных исчезновением женщины.