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В российском детском доме подросток надышался антиперспиранта и умер

В Смоленской области подросток из детского дома надышался антиперспиранта и умер
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Фото: Globallookpress.com

В детском доме Смоленской области двое подростков надышались антиперспиранта, после чего одна из них, 12-летняя школьница, умерла. Об инциденте сообщается на сайте следственного управления СК региона.

По версии следствия, в ночь 30 августа двое воспитанниц Сафоновского детского дома 12- и 16-ти лет дышали газовыми парами антиперспиранта. После этого одна из них почувствовала недомогание и отправилась в свою комнату и через какое-то время умерла, вторая девочка госпитализирована.

Возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, повлекшее по неосторожности смерть человека. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Волгограде следователи начали проверку после того, как в съемной квартире в центре города было найдено тело 17-летнего подростка. По предварительной информации, накануне вечером и ночью он проводил время в компании товарищей в арендованной на сутки квартире. После непродолжительного сна подросток плохо себя почувствовал и потерял сознание. Прибывшим медикам спасти молодого человека не удалось.

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