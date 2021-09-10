В Москве бабушка и внучка съели арбуз из «Магнита» и умерли

В Москве пенсионерка и внучка умерли после того, как съели арбуз из «Магнита»

В Москве бабушка и внучка съели арбуз из супермаркета «Магнит» и умерли от острого отравления, сообщает Telegram-канал Baza.

Им стало плохо на следующий лень после покупки арбуза

Семья приобрела его в среду, 8 сентября, в магазине на улице Совхозной. В четверг у 15-летней девочки, ее матери и бабушки началась рвота, их доставили в медицинское учреждение. Состояние пенсионерки и подростка было критическим, их спасти не удалось.

Состояние матери получилось стабилизировать. Вскоре соседку умерших пенсионерки и внучки госпитализировали. Женщина заявила, что не знает, чем отравилась.

В «Магните» прокомментировали смерть бабушки и внучки

В пресс-службе магазина отметили, что недавно проверяли все партии арбузов и жалоб на продукт не получали. В настоящее время сеть выясняет обстоятельства случившегося и проводит внутреннюю проверку.