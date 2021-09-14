Криминологи допустили версию умышленного убийства в случае отравления арбузом

Эксперты-криминологи заявили, что этиленгликоль, обнаруженный в крови погибшей от отравления арбузом жительницы улицы Совхозной в Москве, могли применить для усиления действия инсектицида при борьбе с насекомыми-паразитами. В связи с этим обстоятельством они допустили версию об умышленном бытовом убийстве, сообщают «Известия».

Руководитель департамента производственного контроля «Служба санитарной оценки объектов» Алексей Меньшиков заявил, что в случае санобработки «Магнита», расположенного в доме 16 на Совхозной улице, вечером 6 сентября использовали вещество цигатрин, разрешенное Минздравом для обработки помещений общественного питания, складских комплексов.

«Есть вероятность того, что эта сыворотка была использована в неправильной концентрации, с неправильной подготовкой помещения и неправильной гермитизацией продуктов, из-за чего вещество проникло в продукцию», — объяснил он. Цигатрин способ вызывать отравление до рвоты и покраснений на коже, однако препарат могли сделать более сильным, добавив в него этиленгликоль.

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Чтобы отравиться этиленгликолем насмерть, организм должен получить высокую дозу вещества — полстакана, подчеркнул врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов. 100–150 миллилитров соединения требуется для отравления при попадании внутрь.

Главный научный сотрудник Института проблем развития науки РАН, эксперт-криминолог Сергей Максимов добавил, что причиной смерти женщины и девочки могло стать как употребление в пищу опасных продуктов, так и умышленное убийство. По его мнению, следствие рассматривает версию бытового убийства как приоритетную. В семье из четырех человек погибли двое, мать с тяжелым отравлением находится в реанимации — не пострадал только отец.

Ранее стало известно, что в крови бабушки и ее внучки, погибших, предположительно, от отравления арбузом, обнаружили следы смертельно ядовитого вещества — этиленгликоля. Попадание этого вещества в организм может непосредственно привести к летальному исходу.

10 сентября медики госпитализировали 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку после того, как они съели арбуз из магазина «Магнит». Бабушка и внучка в результате скончались, а состояние женщины удалось стабилизировать. Позднее число пострадавших выросло до 11.