Химик оценил шутки об отравлении московской семьи «Новичком»

Московская семья, в которой бабушка и внучка погибли после того, как съели арбуз, могла быть отравлена боевым ядом. Об этом высказался доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Это, скорее всего, был какой-то эфир, возможно, фосфорорганических соединений этиленгликоля. Эти вещества могут содержаться в средствах для борьбы с грызунами, тараканами, клопами, это вещество может являться боевым химическим оружием», — заявил Мустафин.

Он также оценил распространившиеся в сети шуточные комментарии о том, что жители дома могли быть отравлены «Новичком» — фосфорганическим соединением, и допустил такое предположение. По его словам, самим по себе этиленгликолем отравиться сложно, поэтому вещество не называют ядовитым и оно относится ко второму классу опасности.

Троих человек в Москве госпитализировали 10 сентября после того, как они съели арбуз из местного магазина «Магнит». Бабушка и внучка скончались, состояние женщины удалось стабилизировать. Позднее число пострадавших жильцов дома выросло до 11.

Позже стало известно, что в крови погибших россиянок обнаружили следы ядовитого вещества — этиленгликоля. Его используют как компонент тормозных жидкостей, средств для мытья стекол и антифризов.