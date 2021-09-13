Дезинфектор прокомментировал возможность отравления россиян из Люблино ядом

Дезинфектор Дуничев об отравлении россиян в Люблино: яды могли распространиться по вытяжке

Дезинфектор Ярослав Дуничев прокомментировал смертельное отравление россиян из Люблино. Он рассказал «Комсомольской правде», могли ли они отравиться какими-либо ядами.

По одной из версий, россияне могли отравиться ядом, которым травят крыс и тараканов.

«В случае если работали дилетанты, которые использовали кустарным способом созданные яды, это действительно могло привести к отравлению людей. Яд из квартир или подвала мог распространиться по всему дому через сеть вытяжки», —прокомментировал Дуничев.

Ранее «Пятый канал» сообщил, что в крови погибшей 61-летней москвички и ее внучки были найдены следы этиленгликоля — ядовитого вещества, которое присутствует в тормозных жидкостях, средствах для мытья стекол и антифризах.

Перед этим доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин предположил, что виною всему могут быть средства дезинфекции. Вещества, которые используются для борьбы с грызунами и тараканами, очень токсичны, многие из них аналогичны тем, которые применяются как химическое оружие, объяснил он.

10 сентября врачи госпитализировали 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку после того, как они съели арбуз из местного магазина «Магнит». Бабушка и внучка скончались, состояние женщины удалось стабилизировать. Позднее число пострадавших в одном доме выросло до 11. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, несоответствующих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.