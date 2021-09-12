Занимавшаяся обработкой «Магнита» фирма рассказала о нарушении мер безопасности

В занимавшейся дезинсекцией в «Магните» фирме сообщили, что весь товар нужно упаковывать

Сотрудник фирмы, занимавшейся дезинсекцией в сети магазинов «Магнит» заявил о том, что во время обработки от насекомых все товары должны быть упакованы. Об этом в воскресенье, 12 сентября, пишет РЕН ТВ.

По словам специалиста, чтобы проводить санитарную уборку в супермаркете, где хранятся продукты, необходимо закрывать их специальной пленкой или убирать. Если нарушить меры безопасности, то употребление продуктов с попавшими на них химикатами может быть опасно для человека.

«Если продукты питания в коробках и, к примеру, замотаны, то не опасно, а если коробки открыты, то, конечно, опасно, производить обработку нельзя. Сильно опасно», — сообщил специалист. Он подчеркнул, что упаковывать товар должны сами заказчики работ.

Отмечается, что фирма проводила обработку магазина в ночь на 7 сентября. В «Магните» такая процедура стандартна, ее проводят каждый месяц.

10 сентября стало известно, что 15-летняя девочка, ее мать и бабушка попали в больницу после того, как поели арбуз из магазина «Магнит» на Совхозной улице в Москве. В результате пожилая женщина и ее внучка погибли, а состояние матери удалось стабилизировать. С жалобами на отравление была госпитализирована также соседка семьи и еще несколько местных жителей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, несоответствующих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Позднее было опубликовано несколько видео, снятых камерами наблюдения в «Магните» перед массовым отравлением россиян. На одной из записей запечатлен подозрительный мужчина, стоящий у стеллажа с фруктами.