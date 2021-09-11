Специалисты взяли пробы воздуха и воды после отравления людей в Люблино

Специалисты взяли пробы воды и воздуха в жилом доме на Совхозной улице в московском районе Люблино после массового отравления россиян. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

На данный момент есть несколько версий ЧП. По одной из них, жильцам дома могло стать плохо из-за капитального ремонта — не исключается, что во время работ использовался опасный токсин.

Ранее рассматривалась версия отравлении россиян арбузами, которые были куплены в магазине «Магнит» недалеко от дома.

11 сентября сообщалось, что с улицы Совхозной госпитализировали еще одного ребенка — это, предположительно, девятый пострадавший в результате отравления, от которого накануне умерли школьница и пенсионерка.

До этого в больницу были доставлены двое детей (девочки 12 и 17 лет) и 26-летний взрослый, а также две жительницы других домов на Совхозной — женщины в возрасте 55 и 62 лет. У всех госпитализированных выявили признаки отравления.

Накануне, 10 сентября, врачи госпитализировали 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку после того, как они съели арбуз из местного магазина «Магнит». По данным Депздрава столицы, пожилая женщина не сразу согласилась поехать в больницу. Бабушка и внучка в результате скончались, а состояние женщины удалось стабилизировать. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

