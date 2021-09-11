Россия
 
Последние новости
Правнучка Хрущева описала антихрущевский заговор Брежнева
Россиянку вынудили взять несколько кредитов и перевести все деньги мошенникам 
Врачи оценили состояние Пеле после операции по удалению опухоли
МакSим выпустила песню сразу после выписки из больницы
В Великобритании поймали шпиона «Талибана»
В Роспотребнадзоре назвали условия для снижения заболеваемости гриппом
Семьи российских военнослужащих получат новые выплаты
Россиян предупредили о резком похолодании
Названы приводящие к алкоголизму профессии
Назван поставщик арбузов в случае со смертельным отравлением
Новости партнеров
Прослушать новость

Появилась новая версия о причине смерти отравившихся арбузом москвичек

РЕН ТВ: на прилавке с арбузами в «Магните» заметили бананового паука
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

В супермаркете «Магнит», где купила арбуз смертельно отравившаяся семья москвичей, появился «банановый паук». Насекомое заметили на прилавке с фруктами, пишет РЕН ТВ.

Паука обнаружила жительница соседнего дома на Совхозной улице. Женщина озвучила версию, что он мог быть ядовитым и послужил причиной трагедии. Яд бананового паука воздействует на нервную систему человека. Укус насекомого может быть смертельным, если человеку вовремя не дать противоядие.

Ранее пресс-служба департамента здравоохранения Москвы сообщила подробности смертельного отравления арбузом. 9 сентября было зафиксировано несколько новых вызовов скорой помощи из-за острой кишечной инфекции у семьи. По данным властей, первая бригада прибыла на вызов к пенсионерке, врачи посоветовали ей госпитализироваться, однако она отказалась ехать в больницу.

10 сентября девочку, ее мать и бабушку госпитализировали после употребления арбуза из магазина «Магнит» в Москве. С жалобами на отравление в больницу попала и соседка семьи. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, несоответствующих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Соседка умерших после покупки арбуза москвичек рассказала об отравлении сына
Власти раскрыли подробности смертельного отравления арбузом
В Москве завели дело после смерти съевших арбуз пенсионерки и внучки