Появилась новая версия о причине смерти отравившихся арбузом москвичек

РЕН ТВ: на прилавке с арбузами в «Магните» заметили бананового паука

В супермаркете «Магнит», где купила арбуз смертельно отравившаяся семья москвичей, появился «банановый паук». Насекомое заметили на прилавке с фруктами, пишет РЕН ТВ.

Паука обнаружила жительница соседнего дома на Совхозной улице. Женщина озвучила версию, что он мог быть ядовитым и послужил причиной трагедии. Яд бананового паука воздействует на нервную систему человека. Укус насекомого может быть смертельным, если человеку вовремя не дать противоядие.

Ранее пресс-служба департамента здравоохранения Москвы сообщила подробности смертельного отравления арбузом. 9 сентября было зафиксировано несколько новых вызовов скорой помощи из-за острой кишечной инфекции у семьи. По данным властей, первая бригада прибыла на вызов к пенсионерке, врачи посоветовали ей госпитализироваться, однако она отказалась ехать в больницу.

10 сентября девочку, ее мать и бабушку госпитализировали после употребления арбуза из магазина «Магнит» в Москве. С жалобами на отравление в больницу попала и соседка семьи. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, несоответствующих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.