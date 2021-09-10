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Власти раскрыли подробности смертельного отравления арбузом

Депздрав Москвы сообщил об отказе пенсионерки с отравлением арбузом госпитализироваться
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Фото: Pixabay

Пресс-служба департамента здравоохранения Москвы сообщила подробности смертельного отравления арбузом, в результате которого умерли 61-летняя женщина и 15-летняя девочка — бабушка и внучка, сообщает NEWS.ru.

В Депздраве рассказали, что 9 сентября было зафиксировано несколько вызовов скорой помощи из-за острой кишечной инфекции у семьи. По данным властей, первая бригада прибыла на вызов к пенсионерке, врачи посоветовали ей госпитализироваться, однако она отказалась ехать в больницу. Позже медики приехали к девочке, вместе с ней осмотрели и ее мать, которой потребовалась госпитализация.

«На момент вызова состояние пациентов не требовало госпитализации, были даны рекомендации. Через несколько часов по тому же адресу вновь поступил вызов скорой помощи к матери. Женщину в связи с ухудшением состояния госпитализировали в профильный стационар», — раскрыли хронологию событий в ведомстве.

Вечером 9 сентября две бригады скорой помощи вновь приехали к бабушке и подростку, поскольку их самочувствие ухудшилось. Пациентов незамедлительно доставили в профильные стационары, но спасти их не удалось.

«Несмотря на полный комплекс необходимой медицинской помощи и реанимационные действия, спасти бабушку и подростка не удалось. Точная причина смерти будет известна после получения результатов судебно-медицинской экспертизы», — заключили в ведомстве.

10 сентября девочку, ее мать и бабушку госпитализировали после употребления арбуза из магазина «Магнит» в Москве. С жалобами на отравление в больницу попала и соседка семьи. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, несоответствующих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Экспертиза не нашла в арбузах с прилавка отклонения от норм пищевой безопасности.

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Предыстория: В Москве бабушка и внучка съели арбуз из «Магнита» и умерли
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