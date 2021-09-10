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Соседку погибших после отравления арбузом госпитализировали в Москве

Госпитализирована соседка умерших после покупки арбуза из «Магнита» москвичек
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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Москве госпитализировали еще одну жительницу дома, где ранее после покупки арбуза умерли бабушка и ее внучка. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает «Звезда» в своем Telegram-канале.

Соседка, которую увезли на скорой, заявила, что не знает, чем отравилась.

Ранее стало известно, что целая семья — 15-летняя девочка, ее мать и бабушка — попала в больницу после того, как поела арбуз из «Магнита». Уточнялось, что в медучреждение пенсионерка с подростком поступили в критическом состоянии. Они скончались, а состояние матери удалось стабилизировать.

В самом магазине заверили, что проверяли всю продукцию, и она была в порядке. В «Магните» выясняют обстоятельства случившегося и проводят внутреннюю проверку.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

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