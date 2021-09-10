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В Москве бабушка с внучкой съели арбуз и умерли

В Москве бабушка и внучка умерли, съев арбуз из магазина
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Фото: Pixabay

В Москве бабушка и внучка умерли, съев арбуз из «Магнита». Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Семья купила арбуз в магазине на Совхозной улице 8 сентября. На следующий день у 15-летней девочки, ее матери и бабушки началась рвота. К вечеру их доставили в больницу. Уточняется, что состояние пенсионерки и подростка было критическим. В результате пожилая женщина с внучкой скончались, а состояние матери удалось стабилизировать.

В пресс-службе «Магнита» «Подъему» рассказали, что только недавно проверяли все партии арбузов и жалоб на продукт не поступало. Магазин сейчас выясняет обстоятельства случившегося и проводит внутреннюю проверку.

«Буквально на прошлой неделе мы завершили плановую проверку качества всех партий арбузов, поставляемых в Московский регион, все параметры пищевой безопасности соответствовали нормам законодательства», — уточнили в «Магните».

31 августа стало известно, что в селе Балахта Красноярского края двое детей умерли, поужинав едой из ресторана.

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