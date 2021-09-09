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Пчелы атаковали школу в Москве и покусали учащихся

Пчелы покусали семерых детей в московской школе
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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В школе на западе Москвы пчелы покусали семерых учащихся. Об атаке насекомых на образовательное учреждение сообщает телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что школа располагается в районе станции метро «Проспект Вернадского». На месте инцидента работают медики. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее возле деревни Грызлово подмосковного Серпухова, куда приехали на отдых несколько семей с детьми, от укуса ос умерла десятилетняя девочка. Недавно она перенесла коронавирус. Школьница начала жаловаться на головную боль, а после того, как выпила таблетку, пошла спать. На утро ребенку стало плохо, она упала в обморок. Своими силами привести девочку в чувство ни родителям, ни их друзьям не удалось.

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