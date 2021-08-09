Перенесшая коронавирус 10-летняя россиянка умерла после двойного укуса ос

Возле деревни Грызлово подмосковного Серпухова, куда приехали на отдых несколько семей с детьми, от укуса ос умерла 10-летняя девочка. Недавно она перенесла коронавирус, пишет mk.ru.

По информации издания, ребенок получил два укуса с разницей в несколько часов. Школьница начала жаловаться на головную боль, а после того, как выпила таблетку, пошла спать. На утро 10-летней россиянке стало плохо, она упала в обморок. Своими силами привести девочку в чувство ни родителям, ни их друзьям не удалось.

Тогда они положили ребенка на заднее сиденье машины и поехали навстречу вызванной скорой помощи. Однако врачи не смогли помочь девочке.

По словам родственников, школьница не страдала хроническими заболеваниями. Зимой этого года семья перенесла коронавирус, после чего здоровье ребенка ухудшилось. Девочку стали мучить головные боли, возникли проблемы с носоглоткой. Не исключено, что не до конца восстановившийся организм стал особо восприимчив к осиному яду.

Ранее житель французского региона Бретань задохнулся после того, как его ужалила оса во время отдыха с семьей на озере Анси во Французских Альпах. Сразу после укуса язык мужчины распух, и пострадавший начал задыхаться. В результате он потерял сознание, и его сердце остановилось.