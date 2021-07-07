Роспотребнадзор дал советы по борьбе с осами

Роспотребнадзор рассказал, как бороться с осами внутри и снаружи помещений. В ведомстве также дали советы, что делать при укусе насекомого. Соответствующие рекомендации размещены опубликованы на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что гнезда насекомых на открытых местах находятся в жилых домах на чердаках, под стрехами крыш, карнизами, наличниками, ставнями, на открытых террасах, балконах, а также в дворовых постройках. Такие гнезда несложно заметить, а также снять. Если колония ос большая и вызывает опасность, то ее необходимо обработать инсектицидными средствами, а потом удалить.

Кроме того, нередко осы строят гнезда в труднодоступных местах: под покрытиями крыш, под обшивкой стен, под различными утеплительными материалами, в водосточной трубе и в почве. Такие места определить непросто, за ними лучше наблюдать днем: возможно найти место или отверстие в почве, например, где осы входят в гнездо.

Чтобы контролировать число ос, летающих внутри и снаружи помещений, в ведомстве посоветовали размещать на окна и двери сетки, а также уничтожать насекомых с помощью ловушек с аттрактантами, инсектицидных приманокэ. Кроме того, рекомендуется использовать аэрозоли.

При укусе осы стоит обратиться за медицинской помощью в больницу. «Иногда даже одиночное ужаление может привести к развитию анафилактического шока, что опасно для жизни и требует неотложной медицинской помощи», — призвали в ведомстве.

Ранее врач предупредила россиян о способных проникать в кожу через воду паразитах. Специалист отметила, что в разрешенных для купаниях водоемах люди с такой проблемой могут не столкнуться.