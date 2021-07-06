Врач предупредила россиян о способных проникать в кожу через воду паразитах

Врач-паразитолог, кандидат биологических наук Елена Чернышева в беседе с телеканалом «Москва 24» предупредила россиян об опасности паразитов-церкарий, способных проникать в кожу через воду во время купания в водоемах.

Специалист объяснила, что церкарии — это личинки, которые разводятся в грязной и теплой воде, в которой вместе с людьми купаются животные и птицы. «Личинки внедряются прямо через кожу. Это раздражает, вызывает аллергическую реакцию. Похоже на укусы насекомых, которые тоже не проходят просто так», — отметила Чернышева.

Врач подчеркнула, что в разрешенных для купаниях водоемах люди с такой проблемой могут не столкнуться. Но в других водоемах риск столкнуться с церкариями существует, даже если просто помочить ноги в воде.

Чернышева посоветовала при контакте с паразитами обработать пораженную зону мазью, снимающей зуд. Возможно повышение температуры, поэтому она рекомендовала посоветоваться в врачом о необходимости принимать антигестаминные препараты. При этом она отметила, что у каждого болезнь может протекать по-разному, однако дети переносят ее хуже. После купания следует тщательно вытираться полотенцем и по возможности принимать душ.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней ПИМУ Наталья Сенягина предупредила россиян о церкариозе, более известном как «болезнь купальщиков». Она отметила, что церкариоз — острое паразитарное заболевание. Оно развивается у людей, купающихся в водоемах со стоячей водой.

2 июля сообщалось, что в столичном регионе фиксируется серьезный всплеск заболеваемости церкариозом. Россияне стали обращаться к дерматологам с жалобами на кожный зуд, температуру и волдыри по всему телу. Выяснилось, что пациенты купались в водоемах со стоячей водой, чтобы спастись от жары. Врач-дерматолог Инна Петросова отметила, что виновниками болезни являются церкарии — гельминты, живущие в организмах водоплавающих и болотных птиц.

