Инфекционист предупредила россиян о вызываемой личинками болезни купальщиков

Доцент кафедры инфекционных болезней ПИМУ Наталья Сенягина предупредила россиян о церкариозе, более известном как «болезнь купальщиков». Она рассказала подробности о болезни NN.ru.

Сенягина отметила, что церкариоз — острое паразитарное заболевание. Оно развивается у людей, купающихся в водоемах со стоячей водой.

Оно вызывается личинками паразитических плоских червей. С фекалиями птиц в водоем попадают их яйца, из которых образуются личинки. Они и внедряются под кожу человека, вызывая острую аллергическую реакцию, что сопровождается появлением высыпания и сильным зудом Наталья Сенягина о причинах и симптомах церкариоза

Всплеск церкариоза в Москве

2 июля сообщалось, что в столичном регионе фиксируется серьезный всплеск заболеваемости церкариозом. Россияне стали обращаться к дерматологам с жалобами на кожный зуд, температуру и волдыри по всему телу. Выяснилось, что пациенты купались в водоемах со стоячей водой, чтобы спастись от жары. Врач-дерматолог Инна Петросова отметила, что виновниками болезни являются церкарии — гельминты, живущие в организмах водоплавающих и болотных птиц.

Где еще выявили болезнь купальщиков?

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл проверит водоемы региона из-за случаев заболевания церкариозом. Нижегородцы начали массово публиковать фото «последствий» купания на озере Земснаряд в Автозаводском районе, врачи-инфекционисты подтвердили случаи церкариоза и участившиеся обращения с симптомами.

Комитетом ветеринарии Нижегородской области в связи с выявлением гельминтов класса Trematoda, отряд Fasciolata, семейства Echinostomatidae 30.06.2021 издан приказ о проведении обследований водоемов Нижегородской области с разработкой плана мероприятий по профилактике эхиностоматидоза диких водоплавающих птиц Управление Россельхознадзора о ситуации с церкариозом в Нижегородской области

Отмечается, что объекты исследования «выбирались с учетом паразитарной ситуации и возможного распространения заболевания». Случаи заболевания церкариозом связывают с жарой, стоявшей в городе на протяжении нескольких дней.

Кроме того, в Челябинской области отдыхающие покрылись сыпью после купания в озере Тургояк. Как сообщает портал 74.ru, туристы покрылись «красными волдырями как после укуса», которые чесались. Россияне отметили, что на поверхности воды плавали мелкие частички, предположив, что в озере «что-то цветет». В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что проводится исследование воды в трех точках на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели качества, а также пробы песка в зоне рекреации на микробиологические и паразитологические показатели. Однако замминистра экологии региона Виталий Безруков сообщил, что высыпания связаны с «аллергической реакцией на цветение сине-зеленых водорослей и хвойных пород деревьев с выделением пыльцы и оседанием ее на водную поверхность».

Как избежать заражения

Профессор кафедры дерматовенерологии Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова поделилась в интервью «Ленте.ру», как избежать заражения церкариозом. Она посоветовала выбирать разрешенные для купания водоемы, например, официальные пляжи. «И избегайте стоячей воды, где мало подводных течений и вода не обновляется», — порекомендовала Галлямова. По ее словам, чаще всего при церкариозе назначаются антибиотики и противопаразитарные препараты.

Тут пугаться сильно не стоит. Но лечиться надо, конечно. Потому что любая инфекция, несмотря на то, что она внедряется в кожу и находится в коже, потом дает более глубокие поражения и общую симптоматику Юлия Галлямова о лечении церкариоза

Где можно заразиться?

В прошлом году эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев предупреждал, что песок на пляжах у рек и озер может стать источником заражения различными бактериями, микробами и паразитами. По его словам, церкарии чаще обитают в стоячей воде, а в море могут оказаться, если оно загрязнено бытовыми стоками, или в него впадает река. Врач добавил, что из-за отсутствия дезинфекции песок считается благоприятной средой для размножения микроорганизмов на глубине в пять-шесть сантиметров. При этом особо опасен влажный песок, поэтому врач посоветовал не закапываться в песок и строить песочные фигуры.