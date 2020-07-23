Осы искусали ребенка до смерти

В Камбодже пятилетний мальчик скончался в результате нападения целого роя ос, его бабушка получила серьезные травмы. Об этом сообщает издание Khmer Times.

Трагедия произошла в провинции Такео во вторник, 21 июля. Бабушка отправилась рубить пальмовые листья недалеко от дома для строительства курятника и взяла с собой внука. Во время рубки она повредила осиное гнездо.

Как рассказал замначальника местной полиции Чуон Саманг, на бабушку и внука напали около 30 ос и нанесли им множество укусов в лицо, шею и грудь. Бабушка пыталась спасти мальчика и отнесла его домой, где он вскоре скончался. Саму бабушку обнаружили соседи и отправили в больницу.

Ранее в китайской провинции Гуандун три человека погибли и пятеро попали в больницу после нападения ос. Один из родственников — 70-летний мужчина — погиб на месте от анафилактического шока. Семерых пострадавших доставили в больницу, где от острой аллергической реакции скончались еще двое укушенных.