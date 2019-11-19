Рой смертоносных ос убил трех скорбящих

dailymail.co.uk

В китайской провинции Гуандун три человека погибли и пятеро проходят лечение в больнице после нападения ос. Об этом сообщает Daily Mail.

Рой смертоносных насекомых напал на семью в субботу, 16 ноября, когда она возвращалась домой с похорон. Один из родственников — 70-летний мужчина — погиб на месте от анафилактического шока. Семерых пострадавших доставили в больницу, где от острой аллергической реакции скончались еще двое укушенных.

Пятерых выживших перевезли в более крупное медучреждение. Один из них находится в критическом состоянии.

После произошедшего группа спасателей уничтожила гнездо с осами. Власти проводят расследование, а также оказывают родственникам пострадавших необходимую помощь.

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