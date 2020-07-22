Крокодил растерзал купавшегося в озере девятилетнего мальчика

Крокодил в регионе Мванза в Танзании растерзал ребенка, который купался в озере с друзьями. Об этом сообщает издание The Citizen.

Вечером в субботу, 18 июля, девятилетний Джума Фалу (Juma Falu) купался вместе со своими друзьями в озере Виктория. На ребенка напал крокодил.

Рыбаки сообщили местным властям, что видели, как рептилия всплыла из воды с телом погибшего.

Останки Фалу до сих пор не найдены. «Сегодня третий день, и мы продолжаем поиски. Мы считаем, что найдем тело мальчика к завтрашнему дню», — сообщил представитель местных властей.

Ранее сообщалось, что в Мексике шестилетний мальчик попал в больницу в критическом состоянии после нападения крокодила. По словам свидетелей, ребенок играл возле огороженной площадки под мостом, когда на него напала трехметровая самка крокодила и схватила за голову.