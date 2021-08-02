Агрессивные пчелы сотни раз укусили мужчину и убили его

Житель американского города Марана, штат Аризона, погиб, и еще пять человек пострадали в результате нападения роя пчел. Об этом сообщает издание The Hill.

Полицейские и пожарные прибыли на вызов после сообщения об агрессивном рое пчел. «Трех пациентов, которые получили по несколько сотен укусов, осмотрели врачи», — говорится в сообщении, опубликованном на странице местной пожарной службы в Facebook.

Позже спасатели уточнили, что один из пострадавших скончался в результате многочисленных укусов насекомых. Имя мужчины не сообщается.

Трое пожарных также пострадали. Одного из них госпитализировали с 60 пчелиными укусами, но позже выписали из больницы. Его коллегам медицинская помощь не потребовалась.

В пожарной службе уточнили, что агрессивные пчелы вылетели из крупного улья, который висел на дереве поблизости.

Полицейские Мараны разместили в Facebook сообщение, в котором порекомендовали местным жителям избегать посещения этой территории до тех пор, пока улей, который весит 45 килограммов, не будет уничтожен. Позже в полиции объявили, что специалисты убили большинство пчел и убрали улей.

«Хотя теперь находиться в этом районе стало безопаснее, пчелы все еще могут встречаться. Пожалуйста, продолжайте соблюдать осторожность», — призвали в полиции.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Техас погиб после того, как получил более 300 пчелиных укусов. Ставшая очевидцем женщина пыталась самостоятельно спасти пострадавшего, но агрессивные пчелы напали и на нее, поэтому она обратилась за помощью.

