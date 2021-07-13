Агрессивные пчелы более 300 раз укусили мужчину и убили его

Житель американского штата Техас погиб после того, как получил более 300 пчелиных укусов. Об этом сообщает сайт телеканала Fox 29.

Утром в понедельник, 12 июля, женщина сообщила в полицию, что рой пчел искусал 73-летнего мужчину. В результате произошедшего американец потерял сознание.

Звонившая рассказала, что пыталась самостоятельно спасти пострадавшего, но агрессивные пчелы напали и на нее, поэтому она обратилась за помощью.

Спасатели в защитных костюмах прибыли на место происшествия и доставили американца в больницу, где он позже скончался. Он получил более 300 укусов пчел.

Ранее сообщалось, что девушка из Техаса переселила колонию пчел голыми руками и восхитила пользователей сети. На записи видно, как пчеловод безо всякой защиты вытаскивает соты из машины и перекладывает их в специальные ящики, а потом аккуратно собирает сотни насекомых голыми руками.

